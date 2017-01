Barış Güler ile İlgili Sosyal Medyadan Algı Operasyonu İddiasına Suç Duyurusu

GAZİANTEP (İHA) –Eski İçişleri Bakanı ve eski Gaziantep Valisi Muammer Güler'in oğlu Barış Güler ile ilgili sosyal medya üzerinden algı operasyonu yürütüldüğü iddiasına ilişkin avukatı Mehmet Fehim Güneş suç duyurunda bulundu.



Avukat Mehmet Fehim Güneş, müvekkili Barış Güler aleyhinde sosyal medya üzerinden algı operasyonu yürütmeye ve müvekkilini hedef olarak göstermeye çalışan bazı sosyal medya hesaplarının kullanıcılarının tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Avukat Güneş, 6 yıl Gaziantep Valiliği görevini yapan Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'e yönelik olarak 2013 yılından beri bazı kesimler tarafından kasıtlı olarak değişik dönemlerde sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya çalışıldığını belirterek, savcılıktan Güler'in toplumda Atatürk'e hakaret eden kişi olarak hedef gösterilmesine neden olan hesaplarının kullanıcılarının tespitini istedi. Atatürk'le ilgili sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Alper Terzioğlu isimli hesabın gerçek sahibinin ortaya çıkarılması için 2014 yılında suç duyurusunda bulunduklarını ancak hala bir sonuca ulaşılamadığını ifade eden Güneş, yazılı açıklamasında, "2013 yılından bu yana müvekkilim Barış Güler'i Alper Terzioğlu adlı hesabın sahibi gibi göstermek ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mümtaz şahsiyetine hakaret eden bir şahıs gibi yaftalamaya yönelik yürütülen algı operasyonu maalesef sosyal medya üzerinden belli aralıklarla sürüyor. Müvekkilim Barış Güler hakkında eski bir milletvekili tarafından gerçekle hiçbir ilgisi olmayan şekilde ortaya atılan bu iftira üzerine üç senedir belirli aralıklara ısıtılmak suretiyle bir kaynaktan sosyal medya kullanıcılarına pompalanmaktadır. Müvekkilim, Alper Terzioğlu hesabıyla hiçbir ilgisi olmadığını kanıtlamak ve üzerine yapışan bu mesnetsiz iddiaları çürütmek adına 2014 yılında suç duyurusunda bulunduğu gibi bu konuda yapmış olduğumuz basın açıklaması da mevcuttur" dedi.



"Tespit edildi" tuzağı



Avukat Güneş açıklamasında, "tespit edildi" gibi ifadelerle insanların yanlış yönlendirildiğini savunarak, "Son günlerde özellikle 'Asrın Dev Lideri Atatürk' ve 'Müjdat Gezen' hesaplarından yayılan paylaşımlarda 'Atatürk'e hakaret eden Alper Terzioğlu adlı Twitter hesabının Barış Güler'e ait olduğu tespit edildi' ifadesi kullanılmaktadır, bu paylaşımı okuyanların araştırma gereği duymadan yazılanlara inanmasının sebebi 'tespit edildi' şeklindeki tuzak ifadedir. Müvekkilimin hiçbir ilgisi olmayan bu Twitter hesabıyla ilgili yapılan hiçbir tespit yoktur. Burada amaç yılın belli zamanlarında sanki yeni bir habermiş gibi bu iğrenç iftirayı gerçek haber gibi gösterme çabasıdır. Ulu Önder Atatürk'e duyulan hassasiyet malzeme olarak kullanılmakta ve geniş topluluklar tahrik edilerek galeyana getirilmeye çalışılmaktadır. Müvekkilim hakkında yıllardır yürütülen bu haksız iftira kampanyasına karşı mümkün olan bütün imkanları kullanarak suç duyurusu ve basın açıklaması yapmış bulunuyoruz, ancak aynı iftira yılın belli dönemlerinde yüksek takipçili sosyal medya hesaplarından profesyonel bir şekilde yayılmaktadır" ifadelerini kullandı.



Güneş, "Müvekkilim, Alper Terzioğlu hesabının gerçek sahibinin ortaya çıkarılması amacıyla bugüne kadar defaten soruşturma makamlarına başvurulmuş ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekli tüm yasal yollara müracaat edilmiştir, ancak daha önce de yaptığımız basın açıklamalarında bu hesabın müvekkil tarafından kullanılmadığını açıkça beyan ettik fakat bazı kesimler özellikle müvekkilimi bu haksız isnatla töhmet altında bırakmaktadır. Bunun müvekkilime yöneltilmiş kasıtlı bir iftira olduğunu alenen beyan ettik, bu iftiraların temel amacı, milli ve manevi hassasiyetler üzerinden algı operasyonu yaparak müvekkilimi karalamak ve hedef göstermektir. Sosyal medya üzerinden müvekkilime yönelik yürütülen bu algı operasyonunun perde arkasındaki isimlerin ortaya çıkarılması ve adalet önünde hesap vermesi için bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir kez daha gerekli suç duyurusu dilekçemizi vererek işlem başlattık.2013 yılından bu yana aynı konuyu sanki yeniymiş gibi tekrar tekrar gündeme taşıyan bu çevrelerin adalet önünde hesap vermesini istiyoruz. Geçmiş dönemlerde de bu konuyla ilgili çeşitli defalar suç duyurusunda bulunduk ve konuyla ilgili kamuoyuna yönelik basın bültenlerimizi yayınladık. Sorumluların en kısa zamanda ortaya çıkarılması ve adalet önünde hesap vermesi tek dileğimizdir" dedi. - GAZİANTEP