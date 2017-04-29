Barış Elçileri Tarihi Yarımadaya Ulaştı

Herkes İçin Spor Federasyonunun "Barış Ülkesi Türkiye" temasıyla hazırladığı "Uluslararası Dostluk Kazansın Projesi" kapsamında 400'ü yabancı bin 500 barış elçisi genç, tarihi Gelibolu Yarımadası'na ulaştı.



Sabah saatlerinden itibaren Kocadere Kamp Alanı'na gelen gençler, burada oluşturulan akreditasyon alanında kayıt yaptırıp kimlik ve kamp malzemelerini teslim aldı.



Daha sonra konaklamaların gerçekleştirileceği kamp çadırlarına yerleşen gençler, buradaki aktivite alanlarında vakit geçirdi.



Öğle yemeğinin ardından alandan ayrılan barış elçileri, tarihi alandaki şehitlik ve anıtları ziyaret edip şehitler için dua okudu, hatıra fotoğrafı çektirdi.



"Barış, huzur ülkesi mesajını vermek istiyoruz"



Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Barış Ülkesi Türkiye" temasıyla hazırlanan "Uluslararası Dostluk Kazansın Projesi" kapsamında, aralarında Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerden toplam bin 500 gencin Çanakkale'ye geldiğini söyledi.



Etkinliklerin bugün itibarıyla başladığını belirten Bölükbaşı, şöyle konuştu:



"Gençlerimiz kamp alanına yerleşti. Kocadere Kamp Alanı'ndaki etkinlik 2 gün sürecek. Dünyanın dört bir yanından gelen gençlerimiz, bugün tarihi alandaki kültürel mirası ve Çanakkale destanının yazıldığı alanları ziyaret edecek. İkinci gün, gün boyunca sportif etkinlikler yapılacak. Akşam ise yerel ezgilerin ve Çanakkale türkülerinin seslendirileceği konserler verilecek. Çanakkale konulu şiirler okunacak. Buradan tüm dünyaya Türkiye'nin bir barış ülkesi olduğu, bir huzur ülkesi olduğu mesajını vermek istiyoruz."



Yasin Bölükbaşı, ortak paydalarının spor olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Son dönemde Türkiye için Batı'da sürekli olarak buranın huzursuz bir coğrafya olduğu algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu doğru değil. Biz bunun mesajını spor üzerinden vermek istiyoruz. Bu etkinliği daha da büyüterek devam ettireceğiz. Dünyanın dört bir yanından gelecek gençlerimizi burada ağırlayacağız. Türkiye'nin, bu coğrafyanın medeniyetinin ne kadar güçlü olduğunu, burada hoşgörünün ne kadar hakim olduğunu spor paydası üzerinden sürekli olarak vermeye devam edeceğiz. Bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz."