Barış Elçileri Sporla Türkiye'den Dostluk ve Barış Mesajı Verdi

ÇANAKKALE'de 1500 barış elçisi genç, Türkiye'den dünyaya dostluk ve barış mesajı vermek için Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda kültür ve spor etkinliği gerçekleştirdi.



Gelibolu Tarihi Yarımadası Kocadere Köyü kamp alanında Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından 'Barış Ülkesi Türkiye' temasıyla 'Uluslararası Dostluk Kazansın Projesi' kapsamında Almanya, İngiltere, Kanada, Irak, Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya ve Fransa'dan 400, Türkiye'den 1100 olmak üzere toplam 1500 genç bir araya geldi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün şehitlikleri ziyaret eden Barış Elçileri, programın ikinci gününde kamp alanında düzenlenen kültür ve spor etkinliklerine katılarak performanslarını gösterdi. Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerden gelen gençler, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen arkadaşlarıyla halat çekme, badminton, hemsball, basketbol, futbol, bilek güreşi, oryantiring, squash, voleybol, bovling, bocce, kürek, bisiklet, halter, mini golf ve atıcılık gibi branşlarda yarıştı. Oldukça çekişmeli geçen yarışmalarda özellikle yoğurt içinde para bulma ve halat çekme yarışmasına katılan gençler, rakipleri karşısında büyük çaba sarf etti.



DÜNYAYA BARIŞ MESAJLARI



Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, dün başlayan programın ikinci gününde kültürel ve spor etkinliklerine yer verdiklerini söyledi. Bu etkinlikte Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezen gençlerin Çanakkale destanının yazıldığı coğrafyayı tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Bölükbaşı, şunları söyledi:



"Bugün ise sportif etkinliklerimiz de devam ediyor. Akşam ise yine Çanakkale şiirleri, türküleri ile programımız son bulacak. Programımız iki gün boyunca çok dolu dolu geçti. Buradan dünyaya yine barış mesajları verdik. Bu coğrafyanın bir huzur coğrafyası olduğunun mesajını verdik. Sporun paydasında dünyadan gelen bütün gençleri bir araya getirerek bu ülkenin bu coğrafyanın bu medeniyetin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya verdik. Önümüzdeki yıllarda da bu faaliyeti daha güçlü şekilde devam ettireceğiz."



Etkinliğin akşam gerçekleştirilecek bölümünde ise, kum sanatı gösterisi, katılımcıların canlı performansları ve şair İbrahim Sadri ile Aykut Kuşkaya'nın programı yer alacak.



- Çanakkale