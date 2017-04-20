Barış Çocuklarından Vali Şahin'e Barış Ekmeği
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Esenler Belediyesinin bu yıl 8’incisini düzenlediği Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında Esenler’e gelen dünya çocuklarını makamında ağırladı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Esenler Belediyesinin bu yıl 8'incisini düzenlediği Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında Esenler'e gelen dünya çocuklarını makamında ağırladı.
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında Esenler'e gelen "barış için direnen ülkelerin çocukları", İstanbul Valisi Vasip Şahin'i makamında ziyaret etti. Vali Şahin, Azerbaycan, Filistin, Afganistan, Kosova, Kolombiya, Sudan, Bosna Hersek ve Suriye'den Türkiye'ye gelen çocukları İstanbul Valiliğinin tarihi Kabul Salonu'nda ağırladı.
Barış ekmeği ile dünyaya mesaj veriyorlar
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da katıldığı ziyarette Vali Şahin, çocuklarla yakından ilgilendi ve sohbet etti. 'Çocuk' ve 'ekmek' temalarına vurgu yaptıkları Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nin bu yıl 8'incisini düzenlediklerini belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Çocuklarımız, ülkelerinden getirdikleri unlarla pişirdikleri ekmekler ile gerçek bir barış şehri olan İstanbul'dan tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları veriyorlar" dedi.
"Barış ekmeği dünyaya barış getirsin"
Dünyanın barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade eden İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Esenler Belediyesinin daveti ile İstanbul'a gelen çocuklarımızın hep birlikte pişirdikleri 'Barış Ekmeği' inşallah tüm dünyaya barış getirir" diye konuştu.
Çocuklardan Vali Şahin'e barış ekmeği
Barış için direnen ülkelerin çocukları, daha sonra kendi ülkelerinden getirdikleri unlarla pişirdikleri 'Barış Ekmeği'ni İstanbul Valisi Vasip Şahin'e ikram etti. Çocuklar, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Şahin'e ülkelerinden getirdikleri yöresel hediyeleri de takdim etti.
Barış türkülerinin söylendiği ziyaret sonunda çocuklar, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL