Barış Bebeği Yaşatmak Için Mücadele Ediyorlar

EFSUN YILMAZ - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen, nefes alamadığı için 6 ay yoğun bakımda kalan 9 aylık Barış Çetin, hava ambulansı ile doktor eşliğinde getirildiği İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata tutunmaya çalışıyor.



Osman ve Gurbe Çetin, 3 yıllık evliliklerinin ardından 2016 yılının Nisan ayında Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde dünyaya gelen oğullarına Barış adını verdi.



Ailesi, taburcu edildikten sonra solunum ve yutma sıkıntısı çektiği anlaşılan Barış bebeği Ergani Devlet Hastanesine götürdü.



Diyarbakır'daki Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edilen Barış'ın kas hastalığıyla doğduğu tespit edildi ancak nadir rastlanan hastalığın tam tanısı konulamadı.



Doğumundan sonra 6 ay yoğun bakımda yaşam destek ünitesine bağlı kalan Barış, Sağlık Bakanlığının hava ambulansı ile doktor eşliğinde Diyarbakır'dan İzmir'e getirildi.



Çocuk nöroloji, çocuk metobalizma, genetik gibi bölümlerin bulunduğu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan minik Barış'ın "mitokondriyal miyopati" adı verilen bir tür kas hastası olduğu anlaşıldı.



"Umut arıyoruz"



Barış'ın babası Osman Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ergani ilçesinden Diyarbakır'daki hastanelere 3 kez oğlunu kaldırdıklarını, aylarca yoğun bakım tedavisine rağmen sonuç alamadıklarını ve hastalığı bile tam olarak öğrenemediklerini anlattı.



Son olarak durumu Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM) ilettiğini ve bir hava ambulansı ile oğlunun uluslararası standartlarda referans hastane kabul edilen Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirten Çetin, şöyle konuştu:



"Başta solunum ve yutma sıkıntısı vardı. Maddi, manevi zor bir süreçten geçtik. Oğluma bakabilmemiz için bir eğitim verildi ama çocuğumu sevk ettirmem gerektiğini düşünüyordum. Her seferinde önümüze engeller çıktı. Doktorlar genel bir kas hastalığı olduğunu söylediler. Yaşaması konusunda çok da umutlu konuşmadılar. SABİM çok yardımcı oldu. Tepecik Hastanesi de olumlu yanıt verdi. Oğlumu uçakla buraya getirdiler, biz de 2-3 gün sonra geldik."



Hava ambulansıyla 2 saatte İzmir'e getirilen oğlunun yaşatılması için doktorların seferber olduğunu ifade eden Çetin, "Bir umut arıyoruz. Umutlu bir çocuk olsun diye adını da Barış koymuştuk ama çok hastalandı. Diyarbakır'dan İzmir'e getirdiler, gerekli tetkikler yapıldı. Biz de her gün başında dua ediyoruz." diye konuştu.



"Tetkik yapmayı sürdürüyoruz"



Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Eğitim Görevlisi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl da Çetin ailesinin İzmir'e Barış'ı yaşatmak için geldiğini ifade etti.



Çocuk Yoğun Bakım Servisi sayısının sınırlı olduğunu, bu servisin bulunduğu hastanelerde yer bulmanın da kolay olmadığını kaydeden Anıl, tedavi sürecini şöyle özetledi:



"112 sistemi üzerinden çocuk yoğun bakım ünitelerindeki boş yatak sayısı tespit edilebiliyor. Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden doktorlar birbiriyle görüşüp ilgili yerlere hasta sevki yapılabiliyor. Diyarbakır'dan da bizimle bağlantıya geçtiler ve Barış'ın durumunu ilettiler. Uygun koşullarda hastamızı kabul ettik. Hastamız yoğun bakım ünitesi dışında birçok bölüme ihtiyaç duyuyor. Çocuk nöroloji, çocuk metabolizma bölümleriyle işbirliği yapmak gerekiyor. Ayrıca kas hastalıkları konusunda deneyimli bir patoloji laboratuvarı gerekiyor."



Bebek hastanın şu an solunum cihazına bağlı olduğu bilgisini veren Doç. Çetin, "Barış'ın mitokondriyal miyopati adlı bir tür kas hastası olduğunu biliyoruz. Enerji eksikliği ve kas güçsüzlüğü ile kendini gösteriyor. Hastalığın kesin tedavisi yok ancak destek tedaviler uygulanıyor. Genetik anlamda elde ettiğimiz verilerle hastaya daha çok yardımcı olacağız. Tetkik yapmayı sürdürüyoruz. Genel tanısı belli ancak bu hastalık türü birçok sistemi etkiliyor. Tanısını netleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.



İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise yoğun bakım desteği ile Barış'ın hayata tutunmaya çalıştığını belirtti.



Durumu kritik vakaların ilgili hastanelere ulaştırılması konusunda ambulans helikopter ve ambulans uçaktan faydalandıklarını dile getiren Salnur, "Sağlık Bakanlığının, hükümetin hastaya verdiği değeri hizmetlerimiz gösteriyor. Bazı hastalıklar var ki uzak mesafelerin kısa sürede aşılması gerekiyor. Barış da bu durumdaydı. Soluk alıp vermeyi sağlayacak teçhizatın da bulunduğu hava ambulansımız Barış'ı Diyarbakır'dan İzmir'e getirmiştir."



Hava ambulansında hastaya genelde doktor ve paramediklerin de eşlik ettiğini hatırlatan Salnur, hastanın İzmir'de gerekli tedaviyi alacağını, ailesine de hastaya bakım konusunda eğitim verileceğini bildirdi.