Barış Balkır, içeriği sürekli güncellenen "Boyumdan Büyük İşler" isimli stand-up performansıyla Living Room sahnesinde...



1989 İstanbul doğumlu "Dünyaca Ünsüz Komedyen" ve tiyatro oyuncusu. 2012 yılından bu yana tek kişilik gösterileri ile sahne almaya, tiyatroda oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yapmaya, Açık Mikrofon stand-up etkinlikleri sunmaya ve organize etmeye devam eden Barış Balkır, adı değişmeyen ama içeriği sürekli güncellenen "Boyumdan Büyük İşler" isimli stand-up performansıyla sahne'de. Ciddi düşünceleri bir bir yutan, sindiren ve hepsini sıradışı enerjik eğlenceli bir tavırla ortaya koyan kişiliği ile bir çok konuyu bazen de sivri diliyle irdeliyor. Kahkahanın eksik olmadığı, yer yer tek kaşı yukarı kaldırtıp düşündüren, bazen de suratlarda gururlu bir hak verme ifadesi bırakan ve sonrasında aklınızda ince bir elekten elenmiş eğlenceli anlarla dolu unutulmayacak bir mizah gecesi sizleri bekliyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Living Room



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Barış Balkır Stand-up Show



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır