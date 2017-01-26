Barclays'in Dublin'e Taşınması İçin Karar Alınmadı"

LONDRA (AA) – İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays yönetim merkezinin, Londra'dan Dublin'e taşınması yönünde kesin bir kararın henüz alınmadığını açıklandı.



Barclays'in İletişim Müdürü Tom Huskin, İngiliz basınında Barclays'in yönetim merkezinin İngiltere'nin başkenti Londra'dan İrlanda'nın başkenti Dublin'e taşınabileceği yönündeki iddialara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.





Huskin, "Bu yönde henüz bir karar alınmış değil. İngiliz basınındaki haberler biraz fazla abartılı şekilde kaleme alındı. Bankanın hali hazırda bir tek yönetim merkezi var. O da Londra'da. Fakat ilerleyen dönemde Avrupa piyasalarına hizmet veren bazı birimlerimizin taşınması söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.





Bankanın her türlü opsiyonu değerlendirdiğini belirten Huskin, "(Yönetim merkezinin Dublin'e taşınması) Bu olasılıklarda bir tanesi. Bu kesin bir karar alınmış gibi yansıtıldı. Planlarımız var. Önce çıkış sürecini başlatacak olan 50. maddenin yürürlüğe girmesi gerekiyor, sonrasın da müzakerelerin başlaması lazım. Sonrasında bu müzakerelerin finansal hizmetler konularını el alması gerekiyor. AB ile İngiltere arasında finansal ilişkilerin hangi boyutta olacağının ortaya çıkması gerekiyor. Ancak o zaman mevcut operasyonlarımız için bunun ne anlam ifade ettiği ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.



Barclays'in hali hazırda İrlanda'nın başkenti Dublin'de toplam 100 çalışanının bulunduğu bir birimi mevcut.





İngiliz basınında daha önce Barclays'in Londra'daki yönetim merkezinin Dublin'e taşıma kararı aldığı öne sürülmüştü.

HSBC'nin Üst Yöneticisi Stuart Gulliver geçen hafta bankanın önümüzdeki iki yıl içerisine Londra'daki yaklaşık bin çalışanının Paris'e kaydırılmasının planladığını söylemişti.





Gulliver, yatırım bankacılığı alanında toplam gelirin yaklaşık yüzde 20'sinin Avrupa'dan geldiğini vurgulayarak, "Özellikle AB düzenlemelerinin kapsamı içerisinde olan faaliyetlerimiz taşınacak." ifadesini kullanmıştı.