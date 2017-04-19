Barcelonalı Oyuncu Pique Hakemi Eleştirdi

İspanyol oyuncu Pique, Ronaldo'nun ofsayttan bulduğu ikinci golden sonra sosyal medya hesabından '' ... '' yazarak adeta '' Kelimeler yetersiz'' demeye getirdi.

Barcelonalı Oyuncu Pique Hakemi Eleştirdi

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Gerard Pique, dün akşam oynanan Real Madrid-Bayern Münih maçında Real Madrid'in ofsayttan bulduğu ikinci golden sonra sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.


İspanyol oyuncu Pique, Ronaldo'nun ofsayttan bulduğu ikinci golden sonra sosyal medya hesabından '' ... '' yazarak adeta '' Kelimeler yetersiz'' demeye getirdi.

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