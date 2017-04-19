Barcelonalı Oyuncu Pique Hakemi Eleştirdi
İspanyol oyuncu Pique, Ronaldo'nun ofsayttan bulduğu ikinci golden sonra sosyal medya hesabından '' ... '' yazarak adeta '' Kelimeler yetersiz'' demeye getirdi.
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Gerard Pique, dün akşam oynanan Real Madrid-Bayern Münih maçında Real Madrid'in ofsayttan bulduğu ikinci golden sonra sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.
İspanyol oyuncu Pique, Ronaldo'nun ofsayttan bulduğu ikinci golden sonra sosyal medya hesabından '' ... '' yazarak adeta '' Kelimeler yetersiz'' demeye getirdi.
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