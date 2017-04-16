Barcelona Zirve Takibini Sürdürdü
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 3-2 yendi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 3-2 yendi.
Kaynak: Dunya.com
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