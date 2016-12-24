Barcelona'ya 30 Milyon Euroluk Sağ Bek!

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İspanyol basınına göre Barcelona, Valencia'nın sağ beki Joao Cancelo ile 30 milyon euroya anlaştı. Transfer yaz döneminde gerçekleşeceği belirtiliyor.

Bayern Münih ve Chelsea'nin de genç futbolcu için teklifte bulunduğu ifade ediliyor. Portekiz Milli takımında da forma giyen Cancelo, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Dani Alves'in ayrılmasının ardından o bölgeye Aleix Vidal'i transfer eden Barcelona, beklediği verimi alamamış, orta saha oyuncusu Sergi Roberto'yu sağ bek mevkiinde oynatmak zorunda kalmıştı.