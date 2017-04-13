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Barcelona'ya 2 Gol Sözleşme Uzattırdı
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Barcelona'ya 2 Gol Sözleşme Uzattırdı

Juventus, 3 golle kazanılan Barcelona maçında 2 gol atan Dybala'nın sözleşmesini yeniledi.

Barcelona'ya 2 Gol Sözleşme Uzattırdı

Juventus, 3 golle kazanılan Barcelona maçında 2 gol atan Dybala'nın sözleşmesini yeniledi.

Kaynak: Dunya.com

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