Barcelona Taraftarına Müjde

Kulübün transfer işlerinden sorumlu yöneticisi Robert Fernandez, Katalan radyosu RAC1'e yaptığı açıklamada, "Taraftarlar rahat olsun. Messi ve Iniesta, sözleşmelerini kısa süre sonra uzatacaklar." dedi.



Fernandez, sözleşmeleri 30 Haziran 2018'de sona erecek Messi ve Iniesta'nın takımda kalmasını istediklerini belirterek, "Kimse endişelenmesin. Iniesta, sezon sonundan önce sözleşme ile ilgili hiçbir şey yapmayacağını söyledi. Onun bu kararına saygı duyuyoruz. Sezon bittiğinde, bu konunun çözülmüş olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



DYBALA İDDİASI



İtalyan ekibi Juventus'ta sergilediği performansla dikkati çeken Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'ya ilişkin transfer iddiaları hakkında yorum yapmayan Fernandez, "Tek söyleyebileceğim, dünyanın en iyi 3 forvetine (Messi-Luis Suarez-Neymar) sahip olduğumuzdur. Bu üç isim de başka takıma transfer olamaz." değerlendirmesinde bulundu.



İspanyol basını, Barcelona Kulübü kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlerde, Messi'nin sözleşmesinin birkaç hafta içinde 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılacağını öne sürdü. Arjantinli futbolcunun kulüpten senelik 30 milyon Euro alacağı iddia edildi.



ENRIQUE'NİN YERİNE KİM GELECEK?



Öte yandan Fernandez, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan teknik direktör Luis Enrique'nin yerine takımın başına kimin geçeceğiyle ilgili soruya şöyle cevap verdi:



"Bu konu hakkında çalışıyoruz. Ama acelemiz yok. Çok rahat hareket etmek istiyoruz. Sezonun sonuna yaklaştık ve dikkatleri başka yere çekmek istemiyoruz. Şu anda önemli olan, Luis Enrique ile La Liga ve Kral Kupası'nı kazanmaktır. Gerçekten, gelecek sezon takımın başında kimin olacağını bilmiyorum."