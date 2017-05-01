Barcelona'nın Son Gözdesi!

Katalan devi Barcelona'nın, Fransız ekibi Paris Saint- Germain'in İtalyan oyuncusu Marco Verrati'nin menaceri ile görüştüğü iddia edildi.



İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, 24 yaşındaki futbolcunun menaceri Donato Di Campli ile görüştü ve ilerleyen günlerde Verratti için PSG'nin kapısını çalacak. Haberde, İtalyan oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı ve olası bir teklifte Barcelona'ya gidebileceğinin de altı çizildi.



(Fanatik)