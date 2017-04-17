Barcelona'nın Kapısından Döndüm
Bayern Münih'in İspanyol orta saha futbolcusu Alonso, 2009'da Real Madrid'e imza atmadan önce Barcelona'ya transfer olmaya yaklaştığını söyledi.
Bayern Münih'in İspanyol orta saha futbolcusu Alonso, 2009'da Real Madrid'e imza atmadan önce Barcelona'ya transfer olmaya yaklaştığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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