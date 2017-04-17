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Barcelona'nın Kapısından Döndüm
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Barcelona'nın Kapısından Döndüm

Bayern Münih'in İspanyol orta saha futbolcusu Alonso, 2009'da Real Madrid'e imza atmadan önce Barcelona'ya transfer olmaya yaklaştığını söyledi.

Barcelona'nın Kapısından Döndüm

Bayern Münih'in İspanyol orta saha futbolcusu Alonso, 2009'da Real Madrid'e imza atmadan önce Barcelona'ya transfer olmaya yaklaştığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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