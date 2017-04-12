Barcelona'nın Juventus Yenilgisi İspanyol Basınında

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Juventus'a 3-0 yenilen Barcelona, İspanyol basınından sert eleştiri alırken, Katalan takımının turu geçmesi için "yeni bir geri dönüş hikayesi" gerektiği vurgulandı.



El Mundo Deportivo gazetesi teknik direktör Luis Enrique'nin basın toplantısında söylediği "Çok üzücü, çok ağır" ifadelerini manşetine taşıdı. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde bir önceki turda Paris Saint-Germain'e (PSG) karşı yaşadıklarından "ders almadığını" yazan Katalan spor gazetesi, "Torino'da ses getiren yenilginin telafisi için Barcelona'nın sahasında yine bir geri dönüş hikayesi yazması gerekiyor." yorumunu yaptı.



"Barcelona'dan yeni bir felaket" başlığını atan Marca gazetesi de "Juventus, Barcelona'ya yeni bir geri dönüş hikayesi yazmaya zorunlu kıldı. Barcelona'nın süzgeç gibi olan defansı, çok kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Barcelona'nın hücumdaki Messi-Suarez-Neymar üçlüsü ise adeta duvara çarptı." ifadelerini kullandı.



El Mundo da, "Gençleşen bir Juventus karşısında Barcelona'nın tarihi geçti. Bordo-mavililer, Paris'teki gibi bir çöküş yaşadılar. Barcelona, Dybala'nın takımı için kolay bir kurban oldu." sözlerini öne çıkardı.



Manşetinde "Çarmıha gerildiler" ifadesini çıkaran Spor gazetesi, "Barcelona, felaket bir maç daha oynadı. Sadece Nou Camp'ta yeni bir geri dönüş hikayesi ile yarı finale çıkabilir." diye yazdı.



Diğer İspanyol gazetelerinden La Vanguardia yenilgiyi "Paris hayaleti Torino'ya taşındı" başlığıyla duyururken El Pais ise, "Torino'da yeni bir çöküş. Kabus geri döndü. Paris'teki çöküşünü hatırlatan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeye bir kez daha çok yakın." ifadelerine yer verdi.