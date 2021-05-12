Barcelona maçı ne zaman? Eibar ve Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün yapılacak?

Eibar ile Barcelona arasındaki İspanya La Liga maçı merakla bekleniyor. Peki, Eibar ve Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Eibar ve Barcelona maçı hangi gün hangi kanalda yayınlanacak? Eibar ve Barcelona maçı şifresiz izlenebilecek mi? Eibar ve Barcelona maçı ne zaman oynanacak?

Eibar ile Barcelona arasındaki İspanya La Liga maçı merakla bekleniyor. Peki, Eibar ve Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Eibar ve Barcelona maçı hangi gün hangi kanalda yayınlanacak? Eibar ve Barcelona maçı şifresiz izlenebilecek mi? Eibar ve Barcelona maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar haberimizde…

EİBAR VE BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Eibar ile Barcelona arasındaki İspanya La Liga maçı, Bilyoner TV, Smart Spor HD, Spor Smart kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

EİBAR VE BARCELONA MAÇI BİLYONER TV CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bilyoner TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

EİBAR VE BARCELONA MAÇI SMART SPOR HD CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Smart Spor HD, D Smart 77 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

EİBAR VE BARCELONA MAÇI SPOR SMART HD CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Spor Smart, D Smart 77 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

EİBAR VE BARCELONA MAÇI HANGİ GÜN?

Eibar-Barcelona Maçı, 23 Mayıs Pazar günü oynanacak.

EİBAR VE BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Eibar-Barcelona Maçı, saat 19:00 başlayacak.

EİBAR VE BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eibar ve Barcelona, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Municipal de Ipurua Stadyumu'da, Eibar Stadyumu'nda oynanacak.