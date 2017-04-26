Barcelona Liderliğini Sürdürdü

Barcelona, La Liga'nın 34. haftasında sahasında Osasuna'yı 7-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.



Camp Nou'da oynanan karşılaşmaya milli oyuncu Arda Turan da ilk 11'de başladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Katalan ekibi, 12. dakikada Messi ile öne geçerken, 30. dakikada Andre Gomes, Barcelona'yı iki farklı öne geçirdi. (2-0) İlk yarı bu skorla sona ererken, Barcelona ikinci yarıda da gollerine devam etti. 48. dakikada Torres ile Osasuna farkı 1'e indirirken, Barcelona, 58. dakikada Andre Gomes, 61. dakikada Messi, 64. dakikada Alcacer ve 68. dakikada penaltıdan Mascherano ile skoru 6-1'e getirdi. 86. dakikada ise sahneye çıkan Alcacer ağları havalandırarak skoru belirledi. (7-1) - İSTANBUL