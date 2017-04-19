Barcelona'lı Arda Turan, Juventus Maçı Öncesi Umudunu Koruyor

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, 3-0'lık yenilginin rövanşında bu gece Juventus'la karşılaşacak.

Milli futbolcu Arda Turan, İnstagram hesabında dün akşam yaptığı paylaşımda ''Kim bilir belki yarın yine tarih yazılır...'' ifadesini kullandı.

PSG MAÇINDAN ÖNCE DE YAZMIŞTI

Paris Saint-Germain maçı öncesi de böyle bir paylaşımda bulunan tecrübeli oyuncu, yine totem yaptı. Arda, Paris Saint Germain'e 4-0 yenildikleri ilk maç sonrası da ''Daha hiçbir şey bitmedi'' yazmıştı. Barcelona, Fransız ekibi karşısında ilk maçta 4-0 yenilmesine rağmen rövanş karşılaşmasında mücizevi bir geri dönüşe imza atmıştı. Milli oyuncu, Juventus karşılaşması sonrası da böyle bir paylaşım yaparak umudunu koruduğunu gösterdi.