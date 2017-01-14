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Barcelona, Las Palmas'ı Farklı Yendi
Barcelona, Las Palmas'ı Farklı Yendi
14 Ocak 2017 Cumartesi 21:42
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Barcelona, sahasında Las Palmas'ı 5-0 yendi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Barcelona, sahasında Las Palmas'ı 5-0 yendi.
Kaynak:
Dunya.com
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[9163613] Dunya.com
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