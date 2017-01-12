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Barcelona Kral Kupası'nda Çeyrek Finalde
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Barcelona Kral Kupası'nda Çeyrek Finalde

İspanya Kral Kupası'nda Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona çeyrek finale yükseldi.

Barcelona Kral Kupası'nda Çeyrek Finalde

İspanya Kral Kupası'nda Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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