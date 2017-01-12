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Barcelona Kral Kupası'nda Çeyrek Finalde
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Barcelona Kral Kupası'nda Çeyrek Finalde
12 Ocak 2017 Perşembe 08:42
İspanya Kral Kupası'nda Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona çeyrek finale yükseldi.
İspanya Kral Kupası'nda Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona çeyrek finale yükseldi.
Kaynak:
Dunya.com
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