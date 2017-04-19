Barcelona - Juventus Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Şifresiz Mi

Juventus Barcelona maçı ne zaman hangi kanalda? sorusunun yanıtı haberimizde. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında sahasında Juventus ile karşılaşacak Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique, 5 gol atarak üst tura çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

İspanyol teknik adam, yarınki Juventus karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında, deplasmanda ilk maçta aldıkları 3-0'lık mağlubiyete rağmen turu geçmek için sahada tüm güçlerini ortaya koyacaklarını belirtti.

Risk alacaklarını vurgulayan Enrique, "Rakibin çok seçeneği olabilir ama bizim sadece tek bir opsiyonumuz var, o da saldırmak. Turu geçmenin yollarını arayacağız. İlk golü atarsak, Nou Camp taraftarı ikinciyi atar, üçüncü de kendiliğinden gelir. Maç boyunca taraftarın desteği çok önemli. Nou Camp'ın titremesini istiyoruz. Maçın son dakikasına kadar hep birlikte olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Juventus Barcelona maçı ne zaman hangi kanalda?

Dev mücadele 19 Nisan Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak.

Luis Enrique, önceki turda Paris Saint Germain'e (PSG) karşı ilk maçta 4-0'lık yenilginin ardından tarihi bir geri dönüşle alınan 6-1'lik galibiyetin Juventus karşısında tekrarlanmaması için hiçbir neden olmadığını öne sürerek, "Tarihi bir gece yaşamak için her şey mümkün. Hedefimiz 5 gol atmak." diye konuştu.

Toplantıya katılan Barcelonalı futbolcu Andres Iniesta ise ilk maçta iyi bir performans sergileyemediklerini hatırlatarak, "İlk maçta hiç iyi bir şey yapamadık. 3-0 çok kötü bir sonuç ama tur halen bitmiş değil. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez geri dönüş yapmak çok zor ama bunun için gücümüz, gerekli motivasyonumuz ve kaliteli futbolcularımız var. Ne kadar erken gol bulursak o kadar iyi. Ama yine de gol konusunda çok saplantılı olmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Arda kadroda yer alabilir

FIFA 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'nin Finlandiya'ya karşı oynadığı milli maçta sakatlanan ve 3 haftadır sahalardan uzak kalan Barcelonalı Arda Turan'ın da karşılaşmada kadroya girmesi bekleniyor. Katalan temsilcisinde takımla antrenmanlara çıkan ve sorun yaşamayan Arda'nın yanı sıra tedavileri sona eren Javier Mascherano ve Jeremy Mathieu'nun da kadroya girme olasılıkları bulunuyor.

Barcelona-Juventus ​muhtemel 11'ler:

Barcelona

Ter Stegen

Roberto

Umtiti

Pique

Alba

Busquets

Rakitic

İniesta

Neymar

Messi

Suarez

Juventus

Buffon

Alves

Bonucci

Chiellini

Sandro

Cuadrado

Khedira

Pjanic

Mandzukic

Dybala

Higuain



Barcelona-Juventus eksik cezalı listesi

Katalan ekibinde Javier Mascherano, Rafinha ve Aleix Vidal'in sakatlıkları bulunuyor. Mascherano'nun maçta oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

İtalyan ekibi Juventus'da ise Marko Pjaca dışında eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.



Juve'ye 7 sene önce 3 gol attılar...

İlk maçta Barcelona'yı 3-0 yenen Juventus, Nou Camp'ta sürprize izin vermemekte kararlı. 2015 Şampiyonlar Ligi finalinde Barça'ya 3-1 yenilen ekip, kalecisi Buffon'un yanı sıra Bonucci ve Chiellini gibi iki önemli stoperiyle daha önce Avrupa'da 3 farklı yenilgiyi 7 yıl önce yaşadı. Avrupa Ligi'nde Fulham'a 4-1 kaybeden Siyah- Beyazlılar, bir önceki sezon da (2009) Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 4-1 yenildi. Son 7 yıl içinde İtalya'da ise Juve, 6 kez 3 farklı kaybetti ama bu süreçte hiçbir kulvarda Barça'ya turu getirmeye yarayacak 4 farklı mağlubiyeti yaşamadı!

Juve'de hakem korkusu

Futbol dünyasının merakla beklediği Barcelona- Juventus karşılaşmasını Hollandalı Björn Kuipers yönetecek. Kuipers'ın bu maçta görev alacak olması, Juventus cephesini biraz endişelendirdi. Juve, bu hakemle 2010 yılında Avrupa Ligi 3. tur rövanşında Fulham'a 4-1 yenilerek kupaya veda etti. İtalyan ekibinin hocası Allegri de, Milan'ın başındayken 0-0'ın rövanşında Kuipers'in yönetiminde Barça'ya 3-1 kaybetti. Tecrübeli hakem, Milan aleyhine 2 penaltı çaldı.

Taraftardan koreografi sürprizi!

İlk maçı 3-0 kaybeden Barcelona turu çevirmek için taraftarların desteğini arkasında görmek istiyor ve bu yüzden kulüp rövanşta bir başka koreografi organize ediyor.

Camp Nou'daki büyük maçlarda klasikleştiği üzere 90 binden fazla taraftar muhteşem bir koreografiye imza atacak. Kale arkalarında 'Barça' yazarken 'Bir kulüpten daha fazlası' mottosu karşı ana tribünde sergilenecek.

'İnanmak zorundayız'

Neymar, "Her şey yolunda giderse, Juventus karşısında bir geri dönüş daha yapabiliriz. Başarmak için inanmak zorundayız" derken, "Kağıt üzerinde, PSG'ye karşı geri dönüşümüz daha zordu. Şimdi 3-0 (Juventus) yenildik, sonuna kadar savaşıp turu geçmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. İlk maçta çok etkisiz kalan Messi'den, herkes bir patlama bekliyor. Barça formasıyla 498 golü bulunan Arjantinli yıldız, şu ana kadar hiç gol atamadığı Juve'nin tecrübeli kalecisi Buffon'a karşı bu kez şanssızlığını kırmayı hedefliyor.

Barcelona nasıl tur atlar?

Barcelona'nın 3-0'lık galibiyeti maçı uzatmaya götürecek, 4-0 kazanırsa turu geçecek. Juventus'un gol atması durumunda ise Katalan ekibinin, rakibini 4 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Bunun dışındaki tüm aksi sonuçlarda ise İtalyanlar adını yarı finale yazdıracak.

Gözler Messi'nin üzerinde

İlk maçta Katalan ekibinin suskun ismi olan Lionel Messi, bu kez gerçek futbolunu sahaya yansıtmak istiyor. Katalan ekibi adına 498 golü bulunan Arjantinli süperstar, bu kez Buffon'un koruduğu kalenin filelerini havalandırmayı umut ediyor.