Barcelona - Juventus Karşılaşması Sonrasında Türk Hakem Dalga Konusu Oldu

Barcelona'nın Juventus'a elendiği maç, ezeli rakip Real Madrid cephesinde de geniş yankı uyandırdı. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında, İtalya'da rakibine 3-0 mağlup olan Katalan ekibi, sahasında rakibini geçemeyerek elendi.

DENİZ AYTEKİN'E TEPKİ YAĞMIŞTI

Bir önceki turda PSG'yi ilk maçta 4-0 yenilmesinin ardından 6-1 yenerek geçen Barça, benzer bir mucizeyi tekrar gerçekleştiremedi. Barça'nın 6-1'lik PSG zaferinde aslan payı hakem Deniz Aytekin'e verilmişti. Türk asıllı Alman hakem olması bu skoru alamayacakları belirtilmiş, Aytekin UEFA tarafından kızağa çekilmişti.

Özellikle Real Madrid taraftarı Barcelona'nın Juventus karşısında varlık gösteremeyip elenmesini bu faktöre bağladı. Özellikle sosyal medya üzerinde bu konuda esprili yorumlar yapıldı:

YORUMLAR ŞU ŞEKİLDE:

'Barcelona, Juventus karşısında Deniz Aytekin'i aradı'

'Deniz Aytekin yoksa, parti de yok'

'Eğer hakem Aytekin değilse, Barça'ya sevinmek yok'

'Seni, Barcelona'nın Deniz Aytekin'i özlediğinden çok özlüyorum'

'Barcelona'da her haftanın Noel, her maçı Aytekin yöneteciğine inanılıyor'

'Barcelona, Deniz Aytekin'in olmadığı maçlarda zor anlar yaşıyor'

(Skorer)