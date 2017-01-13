Barcelona İstedi Trabzonspor Satmadı

Trabzonspor Medical Park'ın, Amerikalı forveti Julian Wright için Barcelona'dan gelen teklifi reddettiği öne sürüldü.

İspanya basınında yer alan haberde; THY EuroLeague'de hedeflerinden uzakta kalan Barcelona'nın, bir uzun oyuncu takviyesi için kısa bir liste hazırladığı, bu listenin ilk sırasında ise Trabzonspor'dan Julian Wright olduğu belirtildi. Barcelona'nın Trabzonspor'a Wright'ı almak için 100 bin dolar teklif sunduğu ancak bu önerinin kabul edilmediği yazıldı.

Barcelona'nın, Trabzonspor'dan alınan 'Hayır' cevabı üzerine rotasını DJ White ve Amath Mbaye'ye çevirdiği kaydedildi.

JULIAN WRIGHT, NBA'DE 117 MAÇA ÇIKTI!

New Orleans Pelicans ve Toronto Raptors formalarıyla NBA'de toplam 117 maça çıkan Julian Wright, Avrupa'da Maccabi Rishon, Krasnie Samara, Bnei HaSharon, Panathinaikos, Trento formaları giydikten sonra bu sezon başında Trabzonspor'a geldi. Julian Wright, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta 13.7 sayı, 7.8 ribaunt ve 3.1 asist ortalamaları yakaladı.



Kaynak: Sporx