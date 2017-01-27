Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda Yarı Finalde

İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Real Sociedad'ı 5-2 yenen Barcelona, yarı finale yükseldi.



Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan Barcelona, sahasındaki rövanştan da galibiyetle ayrılınca adını yarı finale yazdırdı.



Her iki takımın da oldukça kontrollü başladığı maçta Barcelona, 17. dakikada Denis Suarez'in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Ev sahibi ekip, Lionel Messi'nin 55. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı. Real Sociedad, 62. dakikada Juanmi ile farkı bire indiren golü atsa da bir dakika sonra sahneye çıkarak fileleri havalandıran Luis Suarez, Barcelona'yı 3-1 öne geçirdi. Tur şansı azalmasına rağmen maçı bırakmayan Real Sociedad, 73. dakikada Willian Jose'nin golüyle skoru 3-2'ye getirdi.



Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, mücadelenin 77. dakikasında Neymar'ın yerine oyuna dahil oldu. Arda, 80. dakikada Aleix Vidal'ın ara pasında topu ağlara göndererek takımını 4-2 öne geçirdi. Katalan ekibi, Denis Suarez ile 82. dakikada bir gol daha bularak karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.



Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24. maçına çıkan Arda Turan, rakip fileleri 13. kez havalandırarak kariyerinin en skorer sezonuna ulaştı.



Kral Kupası'nda yarı final oynamaya hak kazanan Barcelona, Alaves, Atletico Madrid ve Celta Vigo takımlarının katılacağı kura çekimi bugün yapılacak.