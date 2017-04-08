Barcelona Fırsat Tepti!

La Liga'da Malaga ile Barcelona, Real Madrid'in Atletico Madrid karşısında puan kaybettiği haftada karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın 32. dakikasında Sanro Ramier ile 1-0 öne geçen Malaga, Barcelona karşısında devreye önde girmeyi başardı.



Mücadelenin 27. dakikasında ilk sarı kartını gören Neymar, 65. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın 90. dakikasında Jony ile bir gol daha bulan Malaga, Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.



BARCELONA'NIN PENALTISI VERİLMEDİ



Mücadelenin 79. dakikasında maç 1-0 devam ederken ceza sahası içinde Messi yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirtti ve serbest vuruş verdi.



Kaynak: Sporx.com