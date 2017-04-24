Barcelona'dan Rajtoral İçin Başsağlığı Mesajı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona, evinde ölü bulunan Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için başsağlığı mesajı yayımladı.



Barcelona Kulübünün Twitter'daki Türkçe hesabından yapılan açıklamada, "Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğimiz Gaziantepspor futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.



Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'ndeki evinde dün ölü bulunan Rajtoral'ın Adli Tıp Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezinde hazırlanan ilk rapora göre intihar ettiği belirlenmişti.