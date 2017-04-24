Barcelona'dan Gaziantepspor'a Başsağlığı Mesajı

Gaziantepsporlu oyuncu Frantisek Rajtoral'ın intihar etmesinin ardından Barcelona başsağlığı mesajı yayınladı. Gaziantepsporlu oyuncu Frantisek Rajtoral'ın evinde kendini asarak intihar etmesinin ardından Barcelona sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.



Barcelona resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Rajtoral'ın fotoğrafı paylaşılırken, şu ifadelere yer verildi:



"Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğimiz Gaziantepspor futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın sevenlerine başsağlığı diliyoruz."



(İHA)