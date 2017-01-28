Barcelona'da Yeni Otel Açmak Yasaklandı

Barcelona Belediye Meclisi, "Turistik Konaklama için Özel Şehirleşme Planı" adı altında kabul ettiği bir kararla, son yıllarda hızla ve kontrolsüzce büyüdüğü belirtilen turistik yapılanmanın önüne geçebilmek için bazı önlemler aldı.

TURİSTİK KONAKLAMA YERİ AÇILMASI YASAKLANDI

Barcelona'yı dört ayrı bölgeye ayrılan plan gereğince, birinci bölge olarak gösterilen kent merkezinde yeni bir otel veya turistik konaklama yeri açılması yasaklanırken, burada mevcut olan otellerin de kapasitelerini daha büyütemeyecekleri açıklandı. Plana göre, kent merkezine yakın olan ikinci bölgede sadece bir otelin kapatılması halinde yerine yeni bir otelin açılması hakkı tanındı. Planda, kentin dışı sayılabilecek üçüncü ve dördüncü bölgelerde ise otel ve turistik konaklama yerlerinin açılabilmesi için daha esnek koşullara yer verildi.

2 BÜYÜK OTEL PROJESİ DURDURULMUŞTU

Yaklaşık iki yıldır Barcelona Belediye Başkanı olan Ada Colau, kentteki kontrolsüz turizm yapılanmasının önüne geçmek için göreve gelmesinden bu yana büyük bir mücadele verirken, ilk icraatlarından biri yeni otel inşa etme ruhsatlarını iptal ettirmek olmuştu. Colau'nun bu icraatından dolayı iki büyük otel projesi durdurulmuştu.

10 BİN 630 TURİSTİK KONAKLAMA YERİ BULUNUYOR

Barcelona Belediyesinin verilerine göre, kentte 924'ü otel, 9 bin 706'sı ev olmak üzere toplamda 10 bin 630 turistik konaklama yeri bulunduğu belirtiliyor. Barcelona'da şehir merkezindeki birçok ev daha fazla gelir sağlamak amacıyla turistlere kiralanırken, yerel halkın bundan ciddi zarar gördüğü savunuluyor. Barcelonalıların şehir merkezini terk etmek zorunda kaldığı, turistlerden dolayı gürültü ve çevre kirliliğinin arttığı öne sürülüyor. Bu arada "Turistik Konaklama için Özel Şehirleşme Planına" karşı çıkanlar ise yeni uygulama ile Barcelona'nın Avrupa'nın diğer önemli kentleriyle "turizmde rekabetin gerisinde kalacağını ve yatırımcının kaçacağını" ileri sürüyor.