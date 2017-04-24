Barcelona'da forma giyen Messi, Rakibinden Dirsek Yiyince Dudağı Patladı
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Real Madrid maçında rakibi Marcelo'dan dirsek yiyince dudağı patladı, ardından karşılaşmaya ağzında sargı beziyle devam etti.
El Clasico'da dün gece 2 gol atarak Real Madrid'i yıkan Lionel Messi, bir pozisyonda futbolseverlerin yüreğini ağzına getirdi.
İlk yarıda Real Madrid'in sol beki Marcelo'dan dirsek yiyen Arjantinli yıldız yerde kaldı. Dudağı patlayan ve suratı kanlar içinde kalan Messi'ye sahada ilk müdahale yapıldı.
Arjantinli yıldız oyuna ağzında sargı beziyle devam etti.
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