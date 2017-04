Barcelona Çok Rahat

İspanya'da Barcelona'nın Real Madrid'le şampiyonluk yarışı devam ediyor. Katalan devi, Barcelona derbisinde Espanyol'u 2. yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi. İlk yarıda pozisyonlar bulmasına karşın gol atamayan Barcelona 50'de Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti. Jurado'nun hatalı pasında topu bir anda cezayayı yakınında önünde kontrol eden Suarez, kaleciyi avladı ve Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.



76. dakikada Barcelona 2. golü buldu. Lionel Messi, çalımlarla topu cezasahasına getirip soldan bindirme yapan Ivan Rakitic'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top sağ direğin yanından ağlarla buluştu: Espanyol: 0 - Barcelona: 2.



Maçın açılışını yapan Luis Suraz, kapanışı da yaptı. Sol kanattan Messi'nin altıpas sağ içine gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Aaron Martin kötü bir vuruşla Suarez'in önüne bıraktı. Uruguaylı, isramı geri çevirmedi ve ağları havalandırarak Barcelona'yı 3-0 öne geçirdi.



Son dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Barcelona, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 81 yaptı ve bitime 3 hafta kala maç fazlasıyla Real Madrid'in averajla önünde liderliğe yükseldi. Espanyol ise 50 puanda kaldı.