Barcelona, Çizgi İçerisinden Çevrilen Topu Gol Değeri Kazanmayınca Çıldırdı

Barcelona, La Liga'da Real Betis'e konuk oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi fakat maçta skordan çok verilmeyen penaltı ve bir gol damgasını vurdu.

ÖNCE PENALTI SONRA GOL

Maçın sonlarına doğru sağdan gelen ortaya hareketlenen Neymar'ı ceza sahası içerisinde rakip defans düşürdü fakat hakem bunu es geçti, hemen akabinde topa Jordi Alba dokundu. Real Betisli oyuncular topu içeriden çıkardı fakat hakem ne penaltı ne de gol kararı verdi. Bu olay Barcelonalı oyuncuları ve taraftarları çileden çıkardı.

İşte o pozisyon;