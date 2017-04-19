Barcelona, Arsenal'in Arda İçin Verdiği 30 Milyon Euro'yu Kabul Etti

La Liga ekiplerinden Barcelona'da top koşturan Arda Turan için Sport gazetesi tarafından bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Katalan kulübü, Arsenal'ın milli futbolcu için yaptığı 30 milyon Euro'luk teklifi kabul etti.

ARDA GÖZDEN DÜŞTÜ

Gelecek sezon için orta sahaya ve savunma hattına özellikle de kenarlara takviye yapmayı planlayan Katalanlar'da 30 yaşındaki Arda, gözden çıkarıldı. Bu sezon takımıyla 29 maça çıkan milli futbolcu 13 gol atarken 7 de asist yaptı.

SANCHEZ YA DA MESUT'UN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Hücum bölgesinde hem kanatlarda hem de ortada görev yapabilen Arda Turan, kötü bir sezon geçiren Arsenal'da gelecek sezon ayrılması muhtemel isimlerin başında gelen Alexis Sanchez ve Mesut Özil'in yerine düşünülüyor.

(Futboo)