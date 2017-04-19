Barça'lı Oyuncu Pique'nin 3 Noktalı Hakem Eleştirisine 106 Bin Beğeni Geldi
İspanyol oyuncu Pique, Ronaldo'nun ofsayttan bulduğu ikinci golden sonra yaptığı paylaşıma 106 bin beğeni geldi. Pique, sosyal medya hesabından sadece '' ... '' yazdı.
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Gerard Pique, dün akşam oynanan Real Madrid-Bayern Münih maçında Real Madrid'in ofsayttan bulduğu ikinci golden sonra sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.
HAKEMİ ELEŞTİRDİ
İspanyol oyuncu Pique, Ronaldo'nun ofsayttan bulduğu ikinci golden sonra sosyal medya hesabından '' ... '' yazarak adeta '' Kelimeler yetersiz'' demeye getirdi. İspanyol oyuncunun bu paylaşımı 106 Bin beğeni aldı.
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