Barbaros'tan Bingöl'e Kardeşlik Köprüsü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Barbaros Ortaokulu ile Bingöl'ün Genç ilçesi Servi Yatılı Bölge Okulu (YBO) arasında 2015 yılında başlayan Kardeş Okul projesi devam ediyor.



Kardeş Okul projesi kapsamında Servi YBO öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 46 kişilik grup Barbaros Ortaokuluna ikinci defa misafir oldular. Öğretmen ve öğrenciler ilk gün Antalya Müzesi, Kaleiçi- Yat Limanı gezisi ve yat turu, akvaryum gezisi gerçekleştirdi. İkinci gün de ise Aspendos Tiyatrosu, Manavgat-Side- Manavgat Şelalesi, Lara Kum Heykel Müzesi ve sahil gezisi yapıldı.



Antalya'nın tarihi özelliklerini, doğal güzelliklerini tanıma fırsatı bulan öğrenciler Barbaros Ortaokulu müdürü ve öğretmenlere teşekkür ettiler.



Barbaros Ortaokulu müdürü Recai Ocak, "Bizler bu proje ile çalışan, hayallerine ulaşmak isteyen minicik kalplerin duygusallığı ile sonsuza kadar yıkılmayacak bir köprü, kardeşlik, dayanışma, işbirliği köprüsü kurduk. Şehrimizin ve insanlarımızın güzelliğini göstermek istedik" dedi.



Öte yandan, Servi Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin katıldığı törenle kırtasiye ve müzik malzemeleri hediye edildi. - ANTALYA