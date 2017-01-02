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Barbaros Şansal'la Yolcular Arasında Gerginlik Yaşandı

Barbaros Şansal'la Yolcular Arasında Gerginlik Yaşandı

KKTC’den sınır dışı edilmesine karar verilen ünlü modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.

Barbaros Şansal'la Yolcular Arasında Gerginlik Yaşandı

KKTC'den sınır dışı edilmesine karar verilen ünlü modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.

Şansal'ın taşkınlık yaptığını iddia eden yolcular, kendisine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya polis müdahale etti. Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı. Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal'ı taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti. - LEFKOŞA

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