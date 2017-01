Barbaros Şansal'ın Avukatı: Can Güvenliğinin Tehdit Altında Olduğunu Düşünüyor

BARBAROS ŞANSAL'IN AVUKATI: CAN GÜVENLİĞİNİN TEHDİT ALTINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR



Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç,



"Polisler engel olmasaydı belki de milli hislerle katledilen yeni birisinin daha olduğunu görecektik"



"Daha koğuşu belli değil. Can güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyor"



"Bugün itirazımızı yapacağız. Tutuklamaya itirazımızı. Daha sonra da bırakılmasını bekliyoruz. Umarım bırakılır"



Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç bir basın toplantısı düzenledi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıda Avukat Eren Keskin, Zeynep Ceren Boztoprak da yer aldı. Avukata Efkan Bolaç Silivri Cezaevi'de olan müvekkilinin tehdit altında olduğunu düşündüğü için tek kişilik yerde kalmak istediğini belirterek, "Daha koğuşu belli değil. Can güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Gelişim onu gösteriyor. Kıbrıs'tan başlayan hukuksuz sınır dışı etme kararı var. Bazı yayın organları yaptığı açıklamalar ve hedef göstermelerden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin havayollarına ait yer hizmetleri veren bir şirketin elemanlarının Barbaros Şansal'a saldırması söz konusu. Bir linç girişimi söz konusu. Polisler engel olmasaydı belki de milli hislerle katledilen yeni birisinin daha olduğunu görecektik" dedi.



BUGÜN TUTUKLANMAYA İTİRAZ EDECEKLER



Avukat Bolaç,"216. madde yani "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" diye bir madde var. Bu maddeden kendisi tutuklandı. Ceza Muhakemesi kanununda "Tutuklanma yasağı" diye bir hüküm var. Bu madde çok açık ve net. Şunu ifade eder. Üst sınırı 3 yılı geçmeyen cezalarda tutuklanma kararı vermeden adli kontrol veya serbest bırakılması yoluna gidebilir hakim der. Ama bunların hiç birisi uygulanmamıştır" diye konuştu.



Bolaç bu saatten sonra yapılması gereken herşeyin düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün itirazımızı yapacağız. Tutuklamaya itirazımızı. Daha sonra da bırakılmasını bekliyoruz. Umarım bırakılır. Ama Türkiye'de yargının bağımsız olduğuna dair, herhangi bir inanç kimsede kalmadı. Yargının bağımsız olduğuna dair varolan kırıntılar dahi insanların vicdanlarında artık herhangi bir ferahlık hissettirmiyor. Bizim bugün yapacağımız şeyler bunlar. Umarım bundan sonrasında bir şekilde bir şeyler değişir. Bundan sonrası için de yapacağımız şeyler var. Yer hizmetleri sağlayan şirketin mutlak suretle kurumsal olarak özür dilemesi gerekiyor. ve o kişileri cezalandırılması gerekiyor. Aksi taktirde kurumsal olarak o kişileri oraya getirenin şirketin kendisi olduğuna dair bir inanış bizde hakim olacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesinin bu konuda daha farklı davranması gerektiğini düşünüyoruz. Umarım bu konu ile ilgili olarak milli hislerle hareket eden kişilerin korunması söz konusu olmaz ve savcılık önüne hepsi çıkartılır ve mahkemede hesap verirler diye düşünüyoruz"ifadelerini kullandı.



"ŞANSAL'IN GÖRÜŞ VE FİKİRLERİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMASI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜDÜR"



Toplantı'da İHD adına hazırlanan basın açıklamasını ise Eren Keskin okudu. Eren Keskin açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Barbaros Şansal'ın önce Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edilmesi, polisler seyrederken Atatürk Havalimanı'nda linç girişimine uğraması, gözaltına alınması ve tutuklanmasını kınıyoruz. İfade özgürlüğü; bir düşünce, inanç, kanaat, tutum veya duygunun barışçıl yoldan açığa vurulmasının veya dış dünyada ifade edilmesinin serbest olması şeklinde ifade edilebilir. Şansal'ın görüş ve fikirlerini sosyal medyada paylaşması ifade özgürlüğüdür"



