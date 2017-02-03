Barbaros Şansal Hakkında 3 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı

SOSYAL medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)'den sınırdışı edildikten sonra gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



TWEETLER DELİL OLDU



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcısı Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, Şansal'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianamade Şansal'ın attığı tweetler delil olarak yer aldı.



"HİCİV OLARAK PAYLAŞTIM DEMİŞTİ"



İddianamede Şansal'ın yılbaşı gecesi sosyal medyadaki paylaşımları ve internet üzerinden yayınlanan video üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Şansal'ın ifadesine @Terziyamağı isimli Twitter hesabının dışında başka bir hesabının bulunmadığı,Reina saldırısından sonra 03.00'da attığı tweetin amacının "3 farkı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkin olduğunu, kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır" dediği belirtildi. Yine ifadesinde sorulan video paylaşımına ilişkin ise, 00.13 sıralarında yeni yıl mesajı olarak paylaştığını belirterek "19 Ekim 2015'te Reportare isimli internet sitesinde bir röportaj vermiştim. Bu röportajın başlığı da '.... boğul Türkiye' idi. Videoda bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerler tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. 1 Ocak 2017'den sonra hiçbir iletişim aracım yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği belirtildi.



VİDEO PAYLAŞIMI DOSYASI AYRILDI



İddianamede, Barbaros Şansal'ın paylaştığı söz konusu video ile Türk milletini aşağıladığı ancak bu suçun soruşturulma usulünün farklı olması nedeniyle ayrıldığı kaydedildi.



"UÇAKTAN İNDİKTEN SONRA CİDDİ PROTESTOLARA MARUZ KALDI"



İddianamede, Şansal'ın gözaltına alındıktan sonra getirildiği İstanbul'da uçaktan indirilirken sırada yaşanan olaylara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı, "Şüpheli söz konusu tweet paylaşımlarıyla yoğun bir şeklilde insanları tahrik ettiği bu nedenle de KKTC'den İstanbul'a getirilirken uçakta ve uçakta indikten sonra birçok vatandaş tarafından ciddi anlamda protestolara maruz kaldığı, farklı inanca mensup kişiler arasında çatışma varmış gibi algı oluşturmaya çalıştığı Alevi ve Sunni vatandaşlara karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye çalıştığı..."



Şansal'ın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, yargılanmasının yapılarak cezalandırılması talep edildi.