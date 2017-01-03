Barbaros Şansal Gözaltına Alındı

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA



KKTC'den sosyal medyadaki paylaşımları sonrası sınır dışı edilen Modacı Barbaros Şansal Türkiye'ye getirildi.



THY'nin tarifeli seferiyle saat 22: 30 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Şansal'a uçağın yolcuları tepki gösterdiği öğrenildi.



Bu arada, Barbaros Şansal'ın bindiği uçağın havalimanına inmesinin ardından çok sayıda kişi uçağın altında bekledi. Polis eşliğinde uçaktan indirilen Şansal'a bekleyen kişiler saldırmak istedi. Terörle mücadele ekipleri Şansal'ı oradan uzaklaştırarak Havalimanı apronundan özel bir kapıdan çıkardı. Sonra sağlık muayesinden geçirilen Şansal Vatan Emniyet müdürlüğüne götürüldü.