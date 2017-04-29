Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Gazimağusa'ya Geçti
21 Nisan’da faaliyetlerine başlayan ve sismik araştırmalar için Kıbrıs açıklarında bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi, Gazimağusa açıklarında araştırmalarına devam ediyor.
21 Nisan'da faaliyetlerine başlayan ve sismik araştırmalar için Kıbrıs açıklarında bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi, Gazimağusa açıklarında araştırmalarına devam ediyor.
Türkiye'nin NAVTEX ilanının ardından Akdeniz'deki çalışmalarına 21 Nisan'da başlayan Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemisi araştırmalarına devem ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor. İki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilen gemi 31 Mayıs'a kadar araştırmalarına devam edecek.
Türkiye, Güney Kıbrıs Rum tarafının temmuz ayında başlayacak olan doğalgaz aramalarına Kuzey Kıbrıs Türk tarafının da hakkı bulunduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemisinin Akdeniz'deki arama faaliyetlerinden oldukça rahatsız olan Güney Kıbrıs Rum yönetimi de araştırma gemisini yakından takip ediyor. - LEFKOŞA