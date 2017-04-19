Baransu'nun "Mgk Manşeti" Davası...

TARAF Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlana "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan gazeteci Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında açılan davaya devam edildi.



İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10. duruşmasına, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu ve avukatı Mehmet Emre Bayrak ile sanık Murat Şevki Çoban'ın Avukatı Veysi Ok katıldılar.



Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği Avukat Neslihan Firik, MİT Müsteşarlığı'nı temsilen Avukat Ayşegül Bulut katılan sıfatı ile duruşmada hazır bulundular. Duruşmada söz alan Mehmet Baransu, gerçeğe aykırı haber yapmakla suçlandığı belirterek, "İddianamede gerçeğe aykırı yayın yapmakla suçlanıyorum. İddianamede mevcut olmayan belgeden mevcutmuş gibi bahsederek yalan haber yaptığım iddiası var. Yalan haber niteliğinde yayınlar yapmışım diye geçiyor. Nitelik diye bir şey yoktur, bir haber ya lalandır yada değildir" dedi.



CHP'nin MGK'nın kararlarını içeren bir kitapçık yayınladığını söyleyen Baransu, "Madem MGK kararlarının açıklanması yasak. Bana yasaksa Başbakan'a da yasak, milletvekillerine de yasak olması gerekir. CHP'den bu kitabın istenmesini talep ediyorum" dedi.



MGK kararlarının gizli belge olmadığını olmadığını savunan Baransu, "MGK kararları gizli belge değildir. Bu açıdan bu belgelerin buraya gelmesi gerekiyor. Neden o belgeler gelmiyor. Bana iftira atılıyor" dedi. Duruşma, Baransu'nun, iki celse önce verilen esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasının yapılması için ertelendi.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Baransu tarafından yazılan haberin, "Gülen'i bitirme kararı 2014'te MGK'da alındı" başlığı ile 28 Kasım 2013 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yayınlandığı, bu tarihte gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü'nün de diğer şüpheli Murat Şevki Çoban olduğu belirtiliyor.



MİT'in 'İhbar eden' sıfatı ile yer aldığı iddianamede, niteliği itibariyle gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK kararının manşetten yayınlanarak ifşa edildiği, bu yayının devam eden günlerde de yapıldığı belirtiliyor.



52'ŞER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR



İddianamede şüphelilerin, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor. - İstanbul