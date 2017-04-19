Baransu'nun "Devletin Gizli Belgelerini İfşa Etme" Davası

Kapatılan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haber kapsamında, "devletin gizli belgelerini ifşa etikleri" iddiasıyla 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Baransu katıldı. Duruşmada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinin avukatları da hazır bulundu.



Söz verilen sanık Baransu'nun avukatı Ahmet Emre Bayrak, dava dosyası incelenmeden mütalaa verildiğini savunarak, "İddianamede içerik ve sevk maddesinin birbiri ile uygunluk teşkil etmesi gerekmektedir. Aksi halde yargılamanın yapılması dahi mümkün değildir. Mütalaaya karşı son savunmamızı gelecek celse yapacağız." dedi.



Sanık Baransu da hazırlanan iddianamenin doğru olmadığını savunarak, "Ben sanık olarak ispat hakkımı kullanmak istiyorum. İddianamede gerçeğe aykırı yayın yapmakla suçlanıyorum. Mevcut olmayan belgelerden mevcutmuş gibi bahsederek yalan haber yaptığım iddiası var. Yalan haber niteliğindeki yayınlar yapmışım diye geçiyor. CHP bir kitapçık yayınladı. Bu kitapçıkta MGK kararları yayınlandı. Ben böyle bir yayın yapmadım. MGK kararının açıklanması yasak deniyor. Madem açıklanması yasak, bana yasaksa Başbakana da, milletvekillerine de yasak olması gerekir. Tümünün yargılanması gerekir. Benim yayınladığım belgeyi de yayınladılar. Kimse yalan demiyor. Meclis'ten, CHP'den bu kitabın gelmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.



MGK kararlarının gizli belge olmadığını iddia eden Baransu, "Bu açıdan bu belgelerin buraya gelmesi gerekiyor. Bana iftira atılıyor. Neden o belgeler gelmiyor? Bana neden ceza aldırılmaya çalışılıyor." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aydın tarafından hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında Baransu'ya ait "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı belirtildi.



İddianamede, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Çoban ve Baransu'nun, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilerek, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.