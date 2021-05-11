Baran Tınaz kimdir? Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz kaç yaşında?
Magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında Defne Samyeli, hem kendi hayatı hem de ailesinin kızlarının özel yaşamıyla ilgi topluyor. Bu kapsamda Baran Tınaz kimdir? Baran Tınaz nereli, kaç yaşında? Deren Talu'nun yeni sevgilisi kim? sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz kimdir? Baran Tınaz nereli, kaç yaşında zengin mi? İşte tüm detaylar…
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar sonrası büyük ilgi topladı. Binlerce beğeni alan bu fotoğrafla birlikte Baran Tınaz'ın hayatına dair bilgiler merak edilerek araştırılmaya başlandı. Adı sürekli aşk dedikodularına karışan Deren Talu ve yeni sevgilisi Baran Tınaz hakkındaki bilgileri derledik. Baran Tınaz kimdir? Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz kaç yaşında?
BARAN TINAZ KİMDİR?
Baran Tınaz işletme sektöründe yer alan bir isim. Aynı zamanda Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğu bilinen Baran Tınaz, Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olduğu biliniyor.
DEREN TALU KİMDİR?
Deren Talu, Kasım 1996 yılında ABD'de dünyaya geldi. Deren Talu, manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır.
Babası Eren Talu Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.
Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.