Barakaya Uyuşturucu Baskını

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir barakada uyuşturucu ele geçirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göl yolu üzerindeki bir barakaya operasyon düzenledi. Emniyet ekipleri, burada yaptıkları aramada 60 gram esrar ile 15 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis, F.D. ve A.A'yı gözaltına aldı. Polis olayla alakalı tahkikatı sürdürüyor. - BURSA