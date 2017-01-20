Barajda Boğulan Öztürk, Toprağa Verildi

ÇORUM'da buz tutan baraj gölü üzerinde yürürken, buz kütlesinin kırılması sonucu suya düşerek yaşamını yitiren 33 yaşındaki Adnan Öztürk, gözyaşları arasında toprağa verildi.



Geçen Çarşamba günü Çorum'un Çomar Baraj gölü kıyısına motosikletiyle gelen Adnan Öztürk, buz tutan suyun üzerinde yürürken, buz kütlesinin kırılması sonucu suya düşerek boğuldu. Eksi 1 derece soğukta 13 metre derinlikten balık adamlar tarafından çıkarılan cenaze, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.



Laçin İlçesi'ne götürülen Öztürk, burada Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.



- Çorum