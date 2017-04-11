Baraj ve Gölet Sayısında Bir Rekora İmza Attık"

CANAN TÜKELAY - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Baraj ve gölet sayısında bir rekora imza attık. Şu ana kadar hükümetimiz döneminde 6 bin 400 tane tesisin açılışını yaptık. 600 de İSKİ Genel Müdürlüğü döneminde yapmıştık. Böylece 7 bini aştı. Hemen hemen bugünkü sayılarla 7 bin tesisi kazandırmışız Türkiye'ye. Tabii Kıbrıs ve Cibuti de var. Afrika'da ve Orta Asya'daki yaptığımız tesisler var. Onları da dahil edersek dünyada en çok tesis açan bakan unvanına sahibiz, Allah'a şükürler olsun." dedi.



Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 ayda çok büyük yatırım ve eserlerin açılışını yaptıklarını söyledi.



"Benim açılışını yaptığım tesislerin yanı sıra bir de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımızın açtığı tesisler var." diyen Eroğlu, geçen yıl 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 milyar liraya mal olan 99 baraj ve hidroelektrik santralin açılışını yaptığını hatırlattı.



Erdoğan'ın geçen yıl 22 Aralık'ta 151 tesisin daha açılışını gerçekleştirdiğini belirten Eroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2016 yılı içinde tamamladığımız tesislerden 14 milyar lira maliyetli 250 tesisin açılışını yaptı. 2017 yılında ise Bakanlığımıza ait yapımı tamamlanan 67 yatırım ve eseri hizmete açtı. Böylece Cumhurbaşkanımız 16 aylık sürede Bakanlığımıza ait 317 tesisin açılışını yapmış oldu. Sayın Başbakanımız ise 5 Nisan'da İzmir'deki 101 dev eserin açılışını yaptı." bilgisini verdi.



Başbakan Yıldırım ile Bayburt'da 3 ve İzmir'de 101 tesis olmak üzere, toplam 104 eserin açılışını yaptıklarını dile getiren Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2017 yılı içerisinde açılışını yaptığımız 27 tesisi dahil edersek 306 tesisi bizzat ben hizmete açtım. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın destekleriyle 13-14 ayda büyük yatırım ve eserleri milletimizin hizmetine sunduk. Bu arada 10 milyondan daha düşük maliyetli tesislerin açılışını da biz yapıyoruz. 2016 yılında toplam bin 126 eserin açılış ve temel atma merasimini gerçekleştirdik. Bu tesislerin toplam maliyeti de 23 milyar 181 milyon lira. 2016 Ocak ayından itibaren günümüze kadar Bakanlığımıza ait toplam 724 tesisin açılışını yaptık ki bu bir rekordur."



"Milletimize hizmet yolunda bütün ülkemizi arşınladık"



Eroğlu, geçen yıl millete hizmet yolunda tüm Türkiye'yi arşınladıklarına işaret ederek, "72 ili ziyaret ederek hasretle beklenen hizmetleri milletimize kazandırdık. Bu yıl da Afyonkarahisar programıyla beraber 30 farklı ilde ve 107 ilçede program gerçekleştirdik. Mesela geçen gün Manisa'da 6 ilçede temel atma ve açılış yaptık. İzmir'de, Kütahya'da, Balıkesir'de birçok ilçe ziyareti gerçekleştirdik." diye konuştu.



Bu yıl ziyaret ettiği il ve ilçelerde 7 milyar 749 milyon lira maliyeti olan 468 tesisin açılış ve temel atma merasimini yaptıklarını anlatan Eroğlu, "Ayrıca gittiğimiz yerlerde 3 milyar 802 milyon lira maliyetli 390 müjde açıkladık. 107 yerde, bugün Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki gibi temel atma, açılış yapıyor, yatırım müjdeleri açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.



Açtıkları tesislerle artık Türkiye'de suyu olmayan yerin kalmadığını vurgulayan Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Baraj ve gölet sayısında bir rekora imza attık. Şu ana kadar hükümetimiz döneminde 6 bin 400 tane tesisin açılışını yaptık. 600 de İSKİ Genel Müdürlüğü döneminde yapmıştık. Böylece 7 bini aştı. Hemen hemen bugünkü sayılarla 7 bin tesisi kazandırmışız Türkiye'ye. Tabii Kıbrıs ve Cibuti de var. Afrika'da ve Orta Asya'daki yaptığımız tesisler var. Onları da dahil edersek dünyada en çok tesis açan bakan unvanına sahibiz, Allah'a şükürler olsun."



"Her gittiğimiz yerde fidan dağıtıyoruz"



Bakan Eroğlu, orman teşkilatının da vatandaşlara ilave gelir sağlama yönünde çok büyük hizmetleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Her gittiğimiz yerde fidan dağıtıyoruz. Ayrıca Orköy kapsamında orman köylülerine destek olmak için kredi veriyoruz. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza süt sığırcılığı, koyunculuk ve seracılık, güneş enerjisi sistemleri kurulması, bal ormanı kurulması gibi krediler veriyoruz. Mesela bal ormanında yüzde 20'si hibe, kalanı da faizsiz 5 yıl içinde geri ödeyecek. Dolayısıyla kovanı yoksa kovan veriyoruz. Parası yoksa para veriyoruz, yer yoksa yer veriyoruz. Hizmetler yapıyoruz."