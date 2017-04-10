Baraj Gölünde Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan kadın cesedinin Serpil Durmuş'a ait olduğu belirlendi.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Mart'ta, Seyhan Baraj Gölü'nde kimliği belirsiz kadın cesedi bulunması üzerine çalışma başlattı.



Kadının kolundaki Rus şair Vasily Zhukovsky'nin adının yazılı olduğu dövmeden yola çıkan ekipler, çalışmalarını bu yönde genişletti.



Kayıp başvurularını da incelemeye alan ekipler, cesedin 5 Nisan'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Serpil Durmuş (25) olabileceği ihtimali üzerine yakınlarına bilgi verdi.



Adana Adli Tıp Kurumu morguna giden yakınları, cesedin Durmuş'a ait olduğunu teşhis etti.



Yapılan işlemlerin ardından Serpil Durmuş'un cenazesinin yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'na defnedildiği belirtildi.



Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda yol çalışması yapan Adana Büyükşehir Belediyesi işçilerinin ihbarı üzerine gölde bir kadın cesedi bulunmuştu.