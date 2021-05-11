Baraj final fragmanı izle! Baraj neden final oluyor? Baraj final bölümü izle! Baraj son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Baraj bugün FOX TV'de son kez seyirci ile buluşup vedalaşacak ve final yapacak. 39. Bölümde final yapacağı duyurulan Baraj neden final yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Baraj neden final yapıyor? Baraj final fragmanı izle! Baraj neden final oluyor? Baraj final bölümü izle! Baraj son bölümde neler oldu? Baraj son bölüm izle! Baraj konusu nedir?

Ekranların sevilen dizisi Baraj bugün FOX TV'de son kez seyirci ile buluşup vedalaşacak ve final yapacak. 39. Bölümde final yapacağı duyurulan Baraj neden final yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Baraj neden final yapıyor? Baraj final fragmanı izle! Baraj neden final oluyor? Baraj final bölümü izle! Baraj son bölümde neler oldu? Baraj son bölüm izle! Baraj konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

BARAJ FİNAL FRAGMANI İZLE!

BARAJ NEDEN FİNAL OLUYOR?

Baraj dizisi hem hikayenin bir sezon oluşu, hem FOX TV devam etmeme kararı nedeniyle final yapıyor. Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük gibi gençler şimdiden yeni dizilerle anlaştığı bilgisi geliyor. Bu sebeple Baraj dizisi kesin olarak final yapacak.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Zahra'nın Tarık'ı ifşa etmesi, Nehir ve Nazım'ın gerçekleri görmesini sağlamıştır fakat Tarık ve Bahar'ın planı Zahra'nın kısa sürede suçlamasını geri almasına ve Nehir'le Nazım'ın elinde delil kalmamasına sebep olur. Nehir ve Nazım tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken Halit'in de olanları öğrenmesi gözünü kan bürümesine sebep olur. Bahar'ın Azra hakkındaki gerçekleri öğrenmesinin ise herkesin hayatını derinden etkileyecek sonuçları olacaktır.

BARAJ SON BÖLÜM İZLE!

BARAJ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Nazım'ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir.

Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

BARAJ FİNAL BÖLÜMÜ İZLE!

BARAJ 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!