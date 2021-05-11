Baraj canlı izle! FOX TV Baraj 39. Bölüm (final) canlı izle! 11 Mayıs Baraj full HD Canlı izle! Baraj son bölümde neler oldu?

Baraj canlı izle! Baraj FOX Tv canlı izle! Baraj 39. bölüm (final) fragmanı yayınlandı mı sorusu gündemdeki yerini hala koruyor. Merak edilen Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baraj 39. bölüm fragmanı izle! Fox Tv Baraj 39. bölüm full izle! Baraj yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj son bölümde neler oldu?

Baraj canlı izle! Baraj FOX Tv canlı izle! Baraj 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu gündemdeki yerini hala koruyor. Merak edilen Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baraj 39. bölüm fragmanı izle! Fox Tv Baraj 39. bölüm full izle! Baraj yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

BARAJ 39. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazım'ın suçsuzluğunu kanıtlayabilmesi Bahar'ın iki dudağının arasındadır ama Bahar'ın sonsuza dek sessiz kalması için her şeyi yapabilecek birileri vardır. Tarık, Nehir'i ne olursa olsun elde edebilmek için artık her şeyi göze almıştır. Tarık tarafından kandırıldığını anlayan Zahra ise intikamını almak için gözlerini karartır.

Nazım özgürlüğünü kazanabilecek, Nehir ve Nazım sonunda mutlu sonlarına kavuşabilecekler midir?

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BARAJ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir.

Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Baraj dizisi her hafta salı günü ekranlara gelmektedir. 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

BARAJ 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!