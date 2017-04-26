Barack Obama Öğle Yemeğinden 400 Bin Dolar Kazanacak

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, görevini bıraktıktan sonra ilk konuşmasını bu hafta başında yaptı.



Siyasete girmeden önce kendisinin de ders vermiş olduğu Chicago Üniversitesi'nden öğrencilerle bir araya gelen Obama'nın Eylül ayında bir öğle yemeğinde yapacağı konuşma ise kendisine 400 bin dolar kazandıracak.



Wall Street'te faaliyet gösteren Cantor Fitzgerald adlı şirketin, Obama'nın yapacağı konuşma için eski başkana 400 bin dolar ödeyeceği belirtildi.



Cantor Fitzgerald firmasının Eylül ayında düzenleyeceği sağlık konferansında ana konuşmacı olarak boy gösterecek Obama'nın, konferansın öğle yemeğinde konuşacağı kaydedildi.



Obama, başkanlığı sırasında, 2008'de başlayan finansal kriz ve ardından yaşanan ekonomik resesyonla ilgili Wall Street'teki şirketleri sorumlu göstermiş ve krizin büyük ölçüde bu firmaların faaliyetlerinden kaynaklandığını ifade etmişti.